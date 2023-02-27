По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в границах столицы республики насчитывается 97 жилых массивов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани разработали семилетнюю программу развития пригородных поселков. В данное время она находится на рассмотрении в правительстве Татарстана. Уделить должное внимание жителям пригорода хотят в рамках обновленной программы «Поселок», сообщил 27 февраля на отчетной сессии Казгордумы мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в массивах и пригородах Казани копятся проблемы, а их жители требуют от властей условий проживания, соответствующих столицы Татарстана. Это и решение проблем с дорогами, и транспортной доступностью, а также с обеспеченностью социальными объектами и ресурсоснабжением. Однако решить данные вопросы только силами самого города невозможно.

Отмечается, что на данный момент в пригороде Казани насчитывается 97 жилых массивов с населением в 215 тысяч человек - это три Елабуги или два Зеленодольска.

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