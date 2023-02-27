Мэр Казани Ильсур Метшин назвал причину плохой уборки улиц от снега

По словам Ильсура Метшина, на содержание тротуаров задействовано 224 рабочих при потребности 700 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, почему все плохо с уборкой улиц от снега. Это связано с нехваткой 500 дворников. Об этом он сообщил на заседании Казгордумы.

По словам Метшина, дефицит кадров зафиксирован и на предприятиях благоустройства. Так, на содержании тротуаров задействовано 224 рабочих при потребности 700 человек.

Также он отметил, что несмотря на использование дорогостоящей техники есть нехватка водителей. В связи с этим они работают лишь в одну смену. Причиной этого Метшин выделил заработную плату - 51 тысяча рублей, когда соседние коммерческие предприятия предлагают дворникам зарплату 100 тысяч рублей.

В связи с этим мэр города заявил, что набрать необходимое количество дворников невозможно. Поэтому он предлагает минимизировать ручной труд и максимально механизировать уборку тротуаров.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике торговую сеть за некачественную уборку снега около магазинов. При этом никого штрафовать за это в городе не собираются, все ограничивается лишь предупреждениями.

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