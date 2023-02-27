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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:59

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал причину плохой уборки улиц от снега

Это связано с нехваткой 500 дворников
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Ильсура Метшина, на содержание тротуаров задействовано 224 рабочих при потребности 700 человек.

По словам Ильсура Метшина, на содержание тротуаров задействовано 224 рабочих при потребности 700 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, почему все плохо с уборкой улиц от снега. Это связано с нехваткой 500 дворников. Об этом он сообщил на заседании Казгордумы.

По словам Метшина, дефицит кадров зафиксирован и на предприятиях благоустройства. Так, на содержании тротуаров задействовано 224 рабочих при потребности 700 человек.

Также он отметил, что несмотря на использование дорогостоящей техники есть нехватка водителей. В связи с этим они работают лишь в одну смену. Причиной этого Метшин выделил заработную плату - 51 тысяча рублей, когда соседние коммерческие предприятия предлагают дворникам зарплату 100 тысяч рублей.

В связи с этим мэр города заявил, что набрать необходимое количество дворников невозможно. Поэтому он предлагает минимизировать ручной труд и максимально механизировать уборку тротуаров.

Напомним, мэр Казани Ильсур Метшин подверг критике торговую сеть за некачественную уборку снега около магазинов. При этом никого штрафовать за это в городе не собираются, все ограничивается лишь предупреждениями.

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