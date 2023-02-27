Радмир Беляев наградил полицейских, которые вынесли из горящего дома супружескую пару

Сотрудникам силовых структур глава района вручил благодарственное письмо и подарки

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на «деловом понедельнике» поблагодарил сотрудников полиции за спасение людей при пожаре. Напомним, ночью 22 февраля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном доме. Уточнялось, что внутри могут находиться люди.

Капитан полиции Леонид Тарасов и майор Алмаз Файзрахманов немедленно выехали на место происшествия. Дым также увидел инспектор ГИБДД Сергей Нагимов, который проезжал неподалеку.

На месте полиция узнала от соседей, что в доме находилась супружеская пара. Сотрудники правоохранительных органов вошли в горящий дом, где на веранде были обнаружены люди. Оказалось, что женщина подвернула ногу и не могла ходить самостоятельно. Муж попытался вывести ее на улицу, но надышался дымом и ослабел. Полицейские вынесли пострадавших на улицу и передали их медикам.

Сотрудникам силовых структур глава района вручил благодарственное письмо и подарки.

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