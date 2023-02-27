В Казани за год размер средней зарплаты вырос почти до 54 тысяч рублей

По словам мэра города Ильсура Метшина, в прошлом году в средних и крупных предприятиях средняя зарплата составила почти 63 тысячи рублей. Фото: Светлана Макеева

В столице Татарстана в 2022 году размер средней заработной платы вырос на 9,3% - до 53,8 тысячи рублей. Об этом на очередной сессии Казанской городской думы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В средних и крупных предприятиях средняя зарплата составила почти 63 тысячи рублей с ростом 13,9%. Так, высокие показатели были зафиксированы в таких отраслях как производство резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, химических продуктов, а также лекарственных средств.

Метшин отметил, что давление и уход иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих элементов. Он также заявил о сокращении уровня безработицы до 0,49%.

Напомним, ранее власти Татарстана сообщили о нехватке сотрудников на 35 предприятиях. Так, организации больше всего нуждаются в инженерах, штамповщиках, малярах, слесарях, фрезеровщиках, токарях, сортировщиках, вязальщиках и швеях.

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