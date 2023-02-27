Житель Татарстана зарубил спящего в лодке приятеля

Причиной убийства стала ссора на рыбалке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Мензелинского района, который обвиняется в убийстве.

Согласно информации следствия, преступление произошло почти 20 лет назад - в июне 2003 года. Тогда обвиняемый вместе с двумя знакомыми поехал на один из островов Нижнекамского водохранилища на рыбалку. После распития спиртных напитков он устроил ссору с приятелем. Позже, когда тот ушел спать в лодку, нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

Раскрыть преступление удалось благодаря показаниям свидетелей. Дело направлено в суд.

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