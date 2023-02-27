Челнинка лишила родительских прав мужчину, который убил мать своего ребенка

Отдел опеки и попечительства при исполкоме Набережных Челнов поддержал требование женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Набережных Челнов обратилась в суд с иском к местному жителю о лишении его родительских прав и взыскании алиментов.

Согласно материалам дела, ответчик злоупотреблял алкоголем, наркотиками, не работал. В 2019 году мужчина, будучи нетрезв, жестоко избил свою жену. Скорую помощь он не вызвал, пытался скрыть свое преступление. От полученных травм женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

Опекуном над ребенком умершей челнинки назначена истица. Малыш зарегистрирован в принадлежащей ей квартире и проживает вместе с ней, посещает детский сад. Его отец после убийства своей жены находится в колонии. По словам опекуна, ребенком мужчина не интересуется, материальную помощь не оказывает. Истица считает, что он представляет угрозу для ребенка.

Отдел опеки и попечительства при исполкоме Набережных Челнов поддержал требование женщины. Там посчитали, что целесообразно лишить мужчину родительских прав и взыскать с него алименты в размере 1/4 части всех видов заработка или иного дохода.

Суд удовлетворил требования челнинки в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу.

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