По словам и.о. руководителя центра занятости города Ирины Герасименковы, в Нижнекамском районе доступны 2,4 тысячи рабочих мест по более 800 вакансиям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске назвали самые востребованные рабочие профессии на начало 2023 года. С этим списком ознакомила исполняющий обязанности руководителя центра занятости города Ирина Герасименкова.

По словам спикера, самыми востребованными профессиями стали монтажник, бетонщик, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля и сварщик. В социальной сфере нуждаются в воспитателях, преподавателях, врачах и медсестрах.

Также Герасименкова отметила, что на 22 февраля 2023 года в Нижнекамском районе доступны 2,4 тысячи рабочих мест по более 800 вакансиям.

Напомним, власти Татарстана заявили о нехватке сотрудников на 35 предприятиях. Так, организации больше всего нуждаются в инженерах, штамповщиках, малярах, слесарях, фрезеровщиках, токарях, сортировщиках, вязальщиках и швеях.

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