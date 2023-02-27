В Набережных Челнах назвали должников по налогам в бюджет Татарстана

Основная причина задолженности - несвоевременная уплата налоговых платежей Фото: Даниил ОПАРИН

Более 1,2 миллиарда рублей составил долг в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам. Доля города в этой сумме составляет более 220 миллионов рублей. Данные на совещании в мэрии города озвучила заместитель руководителя исполкома Светлана Мулюкова.

Как пояснила спикер, основная причина задолженности - несвоевременная уплата налогоплательщиками налоговых платежей. Так, на рост суммы повлияло увеличение задолженности от акциза ОАО «Булгарпиво» в сумме 122 млн рублей. Также среди должников оказались ООО «ТК ТРАНСАВТО» — 15,4 млн рублей, АО «Камгэсэнергострой» — 6,3 млн, ООО «Эпсилон-Лизинг» — 4,7 млн и другие.

Ранее Мулюкова сообщила о росте доходов бюджета города от НДФЛ. Этот показатель за год увеличился на 737 миллионов рублей.

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