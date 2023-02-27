Согласно данным Гидрометцентра республики, ожидается юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 27 февраля, в Татарстане ожидается потепление до 4 градусов. Также синоптики прогнозируют гололедицу, снежные заносы и снежную кашу.

Согласно данным Гидрометцентра республики, ожидаются сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров. Синоптики предупредили, что потепление может привести к сходу снега и льда с крыш зданий.

Во вторник, 28 февраля, ночью температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а днем столбик термометра покажет от -1 до -6 градусов. Ожидается юго-западный умеренный ветер, а днем местами его порывы могут достигнуть 16 метров в секунду. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

В среду, 1 марта, ночью ожидается от -5 до -10 градусов, днем температура воздуха составит от - 3 до 8 градусов. Синоптики прогнозируют снег, местами метель и гололедицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оттепель придет нескоро: эксперт рассказал, какой будет весна 2023 в Татарстане

Метеоролог рассказал, когда в Татарстане наступит весна (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram