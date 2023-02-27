В Набережных Челнах ожидается рост заболеваемости ОРВИ из-за температурных качелей

Мэр города Наиль Магдеев призывает следовать всем тем мерам, которые были предписаны. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах к концу недели ожидается рост заболеваемости ОРВИ из-за температурных качелей. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

По словам спикера, по показателю заболеваемости автоград превышает республиканские значения на 7%. В связи с этим во взрослых и детских поликлиниках организуют прививочную кампанию.

Также мэр города Наиль Магдеев отметил, что ситуация в какой-то степени стабильная. Однако улучшений нет и из-за плюсовых температур ожидается ее ухудшение. Поэтому Магдеев призывает следовать всем тем мерам, которые были предписаны.

Напомним, Роспотребнадзор Татарстана сообщил о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 18,2%. Как было установлено, жители республики часто болеют именно гриппом.

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