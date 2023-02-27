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НовостиЗдоровье27 февраля 2023 6:27

В Набережных Челнах ожидается рост заболеваемости ОРВИ из-за температурных качелей

По словам главного санитарного врача города Ильгизара Бариева, в связи с этим во взрослых и детских поликлиниках организуют прививочную кампанию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мэр города Наиль Магдеев призывает следовать всем тем мерам, которые были предписаны.

Мэр города Наиль Магдеев призывает следовать всем тем мерам, которые были предписаны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах к концу недели ожидается рост заболеваемости ОРВИ из-за температурных качелей. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

По словам спикера, по показателю заболеваемости автоград превышает республиканские значения на 7%. В связи с этим во взрослых и детских поликлиниках организуют прививочную кампанию.

Также мэр города Наиль Магдеев отметил, что ситуация в какой-то степени стабильная. Однако улучшений нет и из-за плюсовых температур ожидается ее ухудшение. Поэтому Магдеев призывает следовать всем тем мерам, которые были предписаны.

Напомним, Роспотребнадзор Татарстана сообщил о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 18,2%. Как было установлено, жители республики часто болеют именно гриппом.

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