Казань закупит 25 новых троллейбусов с USB-разъемами для зарядки гаджетов

Вместимость составит не менее 90 человек, из которых 34 места – сидячие. Фото: Павел КЛОКОВ

Для Казани будет закуплено 25 новых троллейбусов. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. На эти цели планируется направить 642 миллиона рублей.

В сопутствующей документации указано, что необходимо приобрести низкопольные транспортные средства 2023 года выпуска. Один троллейбус обойдется в среднем в 24 миллиона рублей. Их вместимость составит не менее 90 человек, из которых 34 места – сидячие. В салоне должны быть USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Поставки нового транспорта должны пройти летом текущего года, первые три единицы техники поступят в июне.

Ранее глава «Метроэлектротранса» сообщал, что к 75-летию с момента открытия троллейбусного движения в Казани планируется закупить новые троллейбусы.

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