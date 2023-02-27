Татарстан вошел в пятерку регионов России с самой низкой безработицей

Самая низкая безработица зафиксирована в ЯНАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень безработицы в России по итогам четвертого квартала 2022 года составил 3,7%. Он снизился в 76 регионах, вырос - в шести. Республика Татарстан оказалась на пятом месте в рейтинге регионов по уровню безработицы. Исследование провели специалисты РИА Новости.

Показатель в республике составил 2,2% от трудоспособного населения. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее. По информации исследователей, на поиск новой работы у жителей Татарстана уходит примерно 3,5 месяца.

Самая низкая безработица зафиксирована в ЯНАО, далее идут Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург.

Аутсайдерами по уровню безработицы стали Ингушетия (28,4%), Северная Осетия (11,9%) и Дагестан (11,6%).

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