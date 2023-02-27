В Татарстане открыли проезд по участкам трассы М-7

Ограничение движения было введено накануне вечером из-за ледяного дождя, ветра и метели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в связи с улучшением погодных условий распорядилось с 07.00 по московскому времени 27 февраля отменить запрет на проезд транспортных средств на участках федеральных трасс М-7, а также на дороге Р-239 Казань - Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 399+065.

Напомним, ограничение движения было введено накануне вечером из-за ледяного дождя, ветра и метели.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram