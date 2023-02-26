УНИКС избежал разгрома, но все же проиграл Зениту в рамках Единой лиги ВТБ

Казанцы предприняли погоню в четвертом периоде, но все же проиграли. Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетболисты казанского УНИКСа потерпели второе поражение в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. При этом, подопечные Велимира Перасовича вновь уступили на своей площадке. На сей раз казанцы были биты питерским "Зенитом".

Гости сразу начали диктовать свои условия и по итогам первой половины игры ушли в отрыв - 42:30. Решающей стала третья четверть, в которой казанцы еще больше отпустили противника. Перед заключительным отрезком УНИКС уступал с разницей почти в 20 очков - 47:66.

В заключительной четверти казанцы предприняли погоню, смогли сократить разницу в счете, но избежать поражения не смогли. В итоге "Зенит" победил 80:69. Теперь в активе обеих команд по три победы в пяти матчах.

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