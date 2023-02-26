В Татарстане 27 февраля прогнозируется метель и снежная каша

Снегопады будут длиться весь день. Фото: Мэрия Казани

Метели снег с дождем, которые обрушились на Татарстан в воскресенье, 26 февраля, не прекратятся еще как минимум сутки. Так, по данным Гидрометцентра республики, на территории Татарстана 27 февраля будет облачно, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, ночью гололёд. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 15-20 м/с, ночью локально до 22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4 градусов со знаком "плюс". На дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша.

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