Житель Татарстана в Чебоксарах обокрал квартиру, в которой делал ремонт

Обоих грабителей задержали. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Полицейские Чебоксар раскрыли кражу, которая произошла летом прошлого года. В июле 2022 года в полицию обратилось руководство одной из строительных фирм города, производившей отделочные работы в доме по улице Ярмарочная. Потерпевшие заявили, что из закрытого помещения пропало 400 метров кабеля в катушках на сумму около 20 тысяч рублей.

В ходе просмотра вместе с полицейскими записей с камер наблюдения по маршруту преступников специалисты строительного предприятия опознали одного из своих рабочих – 50-летнего жителя Татарстана.

По горячим следам сотрудники полиции задержали его подельника, также иногороднего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения не смог выехать за пределы Чувашии и уснул на остановке. Спиртные напитки подозреваемые приобрели на вырученные от продажи похищенного кабеля деньги. Позже был задержан и другой фигурант по уголовному делу.

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