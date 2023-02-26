Покинувший «Рубин» полузащитник Чуперка присоединился к «Кубани»

Чуперка так и не стал основным игроком в казанском клубе. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Одним из последних ходов казанского «Рубина» на трансферном рынке стало расставание с полузащитником Валерием Чуперкой. 30-летний футболист пополнил клуб из Татарстана минувшим летом, перейдя из краснодарской «Кубани» и с тех пор сыграл в 14 матчах.

О расставании с игроком стало известно в конце февраля. При этом, новый клуб Чуперки, скорее всего, уже определился. Полузащитник присоединился к все той же «Кубани», которой предстоит борьба за выживание в первой лиге.

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