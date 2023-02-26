Выезд из Казани замер в пробке из-за празднования Масленицы

Пробка растянулась на сотни метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 26 февраля в районе лесопарка «Лебяжье» образовалась пробка. Если верить сервису «Яндекс. Карты», то временно затруднен проезд был на Залесной улице и Горьковском шоссе. ПРи этом, что немаловажно, движение затруднено в двух направлениях.

Причиной затора стало празднование Масленицы. Также свой отпечаток наложила погода. Начиная с 13.00 на Казань обрушился снег с дождем. В целом по Казани на данный момент пробки не превышают 3 баллов.

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