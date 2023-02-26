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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 12:48

В Марий Эл с дороги слетела иномарка, пострадали два человека

Один из пострадавших - ребенок
Рината СТРЕБКОВА
Водитель не справился с управлением.

Водитель не справился с управлением.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Серьезное ДТП произошло в Марий Эл минувшим вечером. В Медведевском районе республики с дороги слетела иномарка. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Дорожный инцидент произошел около 18.20. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 2 пассажира иномарки, в том числе ребенок.

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