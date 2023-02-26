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НовостиОбщество26 февраля 2023 12:19

Более 40 тонн гуманитарного груза отправили из Набережных Челнов для российских военнослужащих

На передовую направили продукты, медикаменты и средства личной гигиены
Рината СТРЕБКОВА
Из Набережных Челнов в зону СВО направили шесть фур с шефской помощью.

Из Набережных Челнов в зону СВО направили шесть фур с шефской помощью.

Из Набережных Челнов направили очередную партию шефской помощи российским военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского автограда.

Как рассказал мэр Набережных Челнов, в действующие войсковые части на шести фурах отправили более 42 тонн необходимого груза. В частности, это продукты питания, одежда, снаряжение, медикаменты, печи-буржуйки, средства личной гигиены.

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