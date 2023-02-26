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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:50

Умерла Назира Садыкова, мать ушедшего из жизни министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

Похороны состоятся сегодня, 26 февраля
Рината СТРЕБКОВА

Стало известно о смерти мамы бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, Назиры Садыковой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве выразили соболезнования Председателю совета ветеранов здравоохранения Татарстана Наилю Садыкову. Похороны состоятся сегодня, 26 февраля.

Напомним, что Марат Садыков скончался 29 января 2023 года из-за проблем с сердцем.

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