В Казани мужчина пытался выстрелить в детей, возбуждено уголовное дело

В пистолете не было патронов. Фото: Андрей Дунаев.

ЧП произошло во дворе дома №30Г по улице Губкина в Казани. Мужчина пытался выстрелить в детей. Все происходящее попало на камеру и появилось в соцсетях.

На записи видно, как к подъезду подъезжает машина. Из нее выходит мужчина и что-то кричит группе детей, которые стояли около подъезда. Следом мужчина достал пистолет и пытался выстрелить в детей. Впрочем, в травматическом оружие не было патронов. Пока мужчина разбирался в чем дело, дети успели убежать и спрятаться.

На место происшествия прибыли полицейские. В итоге задержали 39-летнего мужчину. В момент инцидента он был пьян. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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