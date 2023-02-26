Радулов всё же сыграет против «Авангарда»

Радулов сыграет в первом звене с Дмитрием Воронковым и Ильей Сафоновым. Фото: Ак Барс

По информации «КП-Казань», капитан «Ак Барса» Александр Радулов сыграет в матче с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард казанцев вышел на раскатку перед заключительной игрой регулярного чемпионата. В матче с «Авангардом» Радулов сыграет в первом звене с Дмитрием Воронковым и Ильей Сафоновым.

Накануне «Комсомолка» сообщала о том, что по результатам магнитно-резонансной томографии (МРТ) у хоккеиста не обнаружено перелома. В матче с «Металлургом» капитан «Ак Барса» получил травму верхней части тела после неудачного падения. Он ушёл в раздевалку во время матча.

Напомним, игра с «Авангардом» состоится в 17.30 по московскому времени.

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