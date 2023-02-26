В Казани эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

К зданию ТЦ съехались машины экстренных служб.
Фото: Рината СТРЕБКОВА
В Казани посетителей торгового центра «Мега» спешно эвакуировали вечером 25 февраля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К зданию ТЦ приехали машины полиции, пожарной охраны и скорой помощи.
Что стало причиной эвакуации не сообщается. Тем не менее, спустя некоторое время посетителей вновь пустили в здание Как отмечают очевидцы в соцсетях, некоторые ждали возобновление работы ТЦ только чтобы забрать свою верхнюю одежду, которую не выдали во время эвакуации.
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