В Казани эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

К зданию ТЦ съехались машины экстренных служб. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани посетителей торгового центра «Мега» спешно эвакуировали вечером 25 февраля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К зданию ТЦ приехали машины полиции, пожарной охраны и скорой помощи.

Что стало причиной эвакуации не сообщается. Тем не менее, спустя некоторое время посетителей вновь пустили в здание Как отмечают очевидцы в соцсетях, некоторые ждали возобновление работы ТЦ только чтобы забрать свою верхнюю одежду, которую не выдали во время эвакуации.

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