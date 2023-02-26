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НовостиОбщество26 февраля 2023 7:45

В Казани эвакуировали посетителей торгового центра «Мега»

После проверки посетителей вновь пустили внутрь ТЦ
Рината СТРЕБКОВА
К зданию ТЦ съехались машины экстренных служб.

К зданию ТЦ съехались машины экстренных служб.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани посетителей торгового центра «Мега» спешно эвакуировали вечером 25 февраля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К зданию ТЦ приехали машины полиции, пожарной охраны и скорой помощи.

Что стало причиной эвакуации не сообщается. Тем не менее, спустя некоторое время посетителей вновь пустили в здание Как отмечают очевидцы в соцсетях, некоторые ждали возобновление работы ТЦ только чтобы забрать свою верхнюю одежду, которую не выдали во время эвакуации.

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