В Татарстане на трассе столкнулись семь грузовиков, пострадали три человека

Бензовоз перевернулся на дороге и спровоцировал массовое ДТП. Фото: МВД Татарсана.

Массовая авария произошла на трассе Набережные Челны - Казань вечером 25 февраля. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, в ДТП столкнулись сразу семь грузовых автомобилей.

Отмечается, что бензовоз, который двигался в направлении Казани, перевернулся на дороге. По всей вероятности, водитель не сумел справиться с управлением. Следом в бензовоз врезались еще шесть автомобилей.

Известно, что в аварии пострадали три человека. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Также из-за аварии движение по трассе было временно ограничено.

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