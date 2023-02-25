В Чувашии в ДТП с двумя легковушками один человек погиб и еще пятеро пострадали

Среди пострадавших есть дети. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту субботу, 25 февраля, около 15.00 в Моргаушском районе столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на 611 километре трассы М-7, сообщает ГИБДД Чувашии.

- По предварительным данным автодороги 38-летний водитель автомобиля «Киа Сид» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Грант», - отметили в ведомстве.

В результате этой аварии травмы несовместимые с жизнью получил водитель иномарки. Он скончался на месте происшествия. Пострадали, но выжили, ехавшие с ним женщина, 10-летняя девочка и 9-летний мальчик. Также травмы получили 27-летний водитель «Лады Гранты» и его 24-летняя пассажирка.

Одной из машин снесло перед. Фото: ГИБДД Чувашии

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