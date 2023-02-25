Глава Марий Эл Юрий Зайцев с гордостью принял включение его санкционные списки США

По его словам, на планах по дальнейшему развитию республики эти санкции никак не отразятся. Фото: mari-el.gov.ru

Госдепартамент США опубликовал новый список тех, кто попал под антироссийские санкции. Наравне с банками, крупными компаниями, министров РФ значатся и руководители регионов. Среди последних можно увидеть и главу Марий Эл Юрия Зайцева. Он, в свою очередь, уже отреагировал на такое «признание».

Введение Госдепартаментом США в отношении меня санкций я воспринял с гордостью. Это лишь подтверждает, что мы находимся на правильном пути, - написал Зайцев в своем телеграм-канале. - Санкционная истерика США демонстрирует, что нашим врагам не сломить нас. На планах по дальнейшему развитию республики эти меры никак не отразятся. Для меня сейчас приоритетная задача - помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям вновь присоединенных территорий России.

В комментариях к этому посту жители Марий Эл оценили работу своего главы и поздравили с включением его в санкционный список США.

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