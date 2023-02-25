В десятках домах Кировского района Казани более чем на сутки отключат воду

Воду отключат 1 марта в 1.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за работ по замене запорно-регулирующей арматуры на водопроводе, десятки домов Кировского района Казани останутся без воды более чем на сутки.

Так, ее не будет с 1.00 1 марта до 9.00 2 марта по адресам:

- ул.Большая, 2, 2а, 4, 22, 24, 26, 70, нечетные номера домов от №21 по №63б;

- ул. Ваисова;

- ул.К.Цеткин, 9, 11, 13, 13а, 17, 17а,Б, 19, 21/1;

- ул.Казахская;

- ул.Милицейская, 14, 16, 18, 20;

- ул.Столярова, 6, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 39, 39 корп.1,2;

- ул.Серп и Молот, 26, 28;

- ул.Урицкого, 22а, 24, 27, 31/53;

- пер.Проходный;

- ул.Япеева, 19, 25.

Кроме того, из-за проводимых работ будет понижено давление – вода будет доходить только до второго этажа, в домах по улицам Астрономической, Волкова, Калинина, Касаткина, Наджми, Назарбаева, Павлюхина, Портовой, Пушкина, Профсоюзной, Салимжанова, Спартаковской, Ташаяк, Ульянова-Ленина, Университетской, Федосеевской, Такташа и Чернышевского. Также там возможны и кратковременные перебои с подачей воды. Полный список адресов можно посмотреть здесь.

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