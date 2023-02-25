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НовостиЗдоровье25 февраля 2023 14:09

В Татарстане фиксируется снижение ежесуточного числа заражений коронавирусом

За последние отчетные 24 часа в больницу с этой инфекцией в республике увезли 36 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 197 928 человек.

За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 197 928 человек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Против 160 новых случаев коронавируса за предыдущие сутки в Татарстане за последние отчетные 24 часа было выявлено 157 заболевших. Фиксируется снижение заболеваемости, хоть и небольшое. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в республике из 157 новых случаев госпитализация пациентам понадобилась лишь в 36.

Всего же, согласно отчетам федерального оперштаба, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 197 928 человек, 194 095 из которых излечились, а 2 010 скончались в результате болезни.

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