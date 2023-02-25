В Татарстане 11-летний школьник по дороге домой погиб, упав в колодец с водой

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. Фото: из архива пресс-служб

22 февраля в татарстанских Тетюшах 11-летний мальчик шел из школы домой. По предварительным данным, он решил срезать путь, потому и оказался на пустыре улицы Газовиков. Там ребенок упал в занесенный снегом люк коллектора. О рухнул в воду, в которой насмерть захлебнулся.

Мальчика, который не вернулся домой, искали как могли. В итоге его тело обнаружили на дне колодца, на котором не было крышки. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщает РЕН ТВ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram