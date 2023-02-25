Жителя Татарстана второй раз отдали под суд за комментарии в соцсетях

Ранее татарстанец уже был признан виновным в разжигании вражды по национальному признаку. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Завершено расследование уголовного дела 30-летнего жителя Татарстана, которого обвиняют по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Свою причастность к совершению этого преступления мужчина признал полностью, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Все материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

Татарстанец первый раз попался на разжигании ненависти и вражды на просторах интернета в 2021 году. Тогда суд признал его виновным по административной статье. Когда же его снова уличили в этом же, то речь уже пошла об уголовной ответственности.

По версии следствия, мужчина, несмотря на первую судимость, продолжал размещать в социальных сетях комментарии, в которых лингвистическая экспертиза выявила признаки возбуждение вражды, унижение достоинства человека по его национальности, а также правоохранителей.

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