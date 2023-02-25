Гидрометцентр Татарстана предупредил о потеплении и дожде 26 февраля

Также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это воскресенье, 26 февраля, на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидается мокрый снег с дождем, гололед, сильный ветер до 20 м/с (в Казани до 18 м/с), метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- На дорогах образуются заносы и снежная каша, - также отметили в управлении.

При всем этом в Татарстане потеплеет. Так, днем температура воздуха будет в пределах от -1 до +3 градусов. Такое сочетание тепла и смешанных осадков может привести к сходу снега и льда с крыш домов.

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