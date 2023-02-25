Александр Радулов не сыграет за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»

Также не исключено, что хоккеист может пропустить всею серию игр с «Нефтехимиком». Фото: ak-bars.ru

24 февраля в Казани во время матча с «Металлургом» игрок «Ак Барса» Александр Радулов получил травму верхней части тела после неудачного падения. Хоккеист ушел в раздевалку и больше не появлялся.

Как стало известно «КП-Казань», из-за травмы форвард не сыграет в матче с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на то, что магнитно-резонансная томография (МРТ) не выявила у хоккеиста перелома, его восстановление может занять чуть больше недели.

Стоит также отметить, что после «Авангарды» 1 марта казанцы в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина выступят против «Нефтехимика». Не исключено, что Александр Радулов может пропустить эту серию игр, либо же два первых матча в Казани.

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