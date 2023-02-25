В Казани пожарные спасли от удушения восемь человек

В эту субботу, 25 февраля в 8.35 в экстренные службы поступила информация о пожаре в трехэтажном доме 30/23 на улице Клары Цеткин. Горели вещи на кухне в одной из квартир, сообщили в МЧС Татарстана.

По прибытию на место происшествия пожарные увидели, как из окон квартиры на втором этаже идет густой дым. Он начал проникать к соседям, и они могли задохнутся. Пожарные вывели по лестничным маршам на улицу шесть человек. Еще двух – мужчину и женщину, спасли с балкона на третьем этаже. Для этого пришлось применить трехколенную лестницу.

- Пожар был потушен. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - отметили в МЧС Татарстана.

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