В Татарстане стартовали зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В прослушиваниях принимают участие дети в возрасте от пяти лет и молодые люди в возрасте до 21 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В феврале 2023 года был дан старт зональным этапам XXIII республиканского фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Первые прослушивания прошли в Казани.

Также в эти дни они проходят в Лениногорске (до 26 февраля). После зональный этап стартует в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Напомним, что в прослушиваниях участвуют одаренные дети от 5 лет и молодые люди в возрасте до 21 года. Для всех них предусмотрены семь номинаций: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

В 2023 году запланировано провести 10 зональных этапов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вплоть до 24 апреля.

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