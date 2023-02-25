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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:47

В Татарстане после ремонта открыли мечеть, которая была построена более 100 лет назад

Она расположена в селе Зиреклы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Каменную кладку мечети делали русские мастера. Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

Каменную кладку мечети делали русские мастера. Фото: novosheshminsk.tatarstan.ru

Старинная мечеть, которая была построена 117 лет назад в селе Зиреклы Новошешминского района Татарстана, снова открыла свои двери для верующих. В ней провели реставрационные работы. Специалисты трудились с прошлого года.

- Известно, что каменная кладка мечети была сделана русскими мастера, - отмечают в администрации Новошешминского района.

Отметим, что на торжественной церемонии открытия отреставрированной мечети присутствовали не только местные жители, но и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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