Минниханов сделал замечание начальнику управления здравоохранения Набережных Челнов

Глава Татарстана поручил проработать вопрос по качеству оказания медпомощи в городе. Фото: rais.tatarstan.ru

В отчетной сессии Горсовета Набережных Челнов принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Во время обсуждения сферы здравоохранения он сделал замечание начальнику местного управления – Александру Николаеву.

Так, в частности, Минниханов обратил внимание на то, что, согласно опросам, в Набережных Челнах качеством оказания медпомощи довольны только 62% горожан, когда как по Татарстану в среднем этот показатель равен 75%

По словам главы республики, речь идет не только о техническом оснащении медицинских учреждений, но и качества общения их персонала с пациентами. Рустам Минниханов поручил Николаеву проработать этот вопрос.

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