В Казани вместо песка против гололеда начали использовать мраморную крошку

Считается, что от этой крошки будет меньше грязи. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В борьбе с гололедом на тротуарах власти Казани решили вместо песка использовать мраморную крошку. Но так как она сама по себе не может растопить лед или снег, к ней добавляют еще и реагенты.

Считается, что такой состав меньше будет портить обувь горожан и лапы домашних животных во время выгула. К тому же мраморную крошку, в отличие от песка, можно использовать повторно.

Может получается и дороговато, но эффект бросается в глаза сразу – никаких тебе грязных разводов, как если бы использовали песок.

Напомним, что в Казани это не первый такой опыт по альтернативной борьбе с гололедом. Ранее в качестве эксперимента в Горкинско-Ометьевском лесу против него пробовали использовать отработанный кофе из кафе. А первым в Татарстане такой способ применили в Альметьевске.

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