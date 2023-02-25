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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:17

В Казани вместо песка против гололеда начали использовать мраморную крошку

При этом в нее решили добавлять реагенты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Считается, что от этой крошки будет меньше грязи.

Считается, что от этой крошки будет меньше грязи.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В борьбе с гололедом на тротуарах власти Казани решили вместо песка использовать мраморную крошку. Но так как она сама по себе не может растопить лед или снег, к ней добавляют еще и реагенты.

Считается, что такой состав меньше будет портить обувь горожан и лапы домашних животных во время выгула. К тому же мраморную крошку, в отличие от песка, можно использовать повторно.

Может получается и дороговато, но эффект бросается в глаза сразу – никаких тебе грязных разводов, как если бы использовали песок.

Напомним, что в Казани это не первый такой опыт по альтернативной борьбе с гололедом. Ранее в качестве эксперимента в Горкинско-Ометьевском лесу против него пробовали использовать отработанный кофе из кафе. А первым в Татарстане такой способ применили в Альметьевске.

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