В Татарстане в 2023 году 7,8 миллиарда рублей направят на ремонт 271 учреждения образования

Работы проведут в рамках реализации федеральных и республиканских программ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Самыми масштабными мероприятиями по ремонту в Татарстане в текущем году, согласно федеральным и республиканским программам, станут работы проводимые именно в учреждениях образования. Так, за 7,87 миллиарда рублей обновят 271 здание, сообщил на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, ремонт пройдет в 42 школах и школах-интернатах, а также в восьми детских садах. Также в 26 учреждениях сферы образования улучшат антитеррористическую защиту, а в 143 школах починят и обновят пищеблоки, в двух – спортзалы.

Коснется в этом году ремонт и учреждений среднего профессионального образования. В частности, планируется обновить девять ресурсных центров и четыре общежития.

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