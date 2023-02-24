В Татарстане автослесаря насмерть придавил упавший автобус

Предполагается, что руководитель не провел обучение и проверку знаний по технике безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего генерального директора одной из местных компаний. Мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

По информации следствия, в октябре прошлого гола на 52-летнего автослесаря, который выполнял ремонтные работы, рухнул находившийся в поднятом состоянии автобус «ПАЗ-423001». От полученных травм мужчина погиб. Предполагается, что руководитель не провел обучение и проверку знаний по технике безопасности, что и стало причиной трагедии.

Генеральный директор частично признал свою причастность к случившемуся. Дело передано в суд.

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