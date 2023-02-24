В Кировском районе Казани из-за аварии отключили воду

Произошла авария на трубопроводе по улице Дмитриева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд домов в Кировском районе Казани остался без воды. Причина – авария на трубопроводе по улице Дмитриева.

В результате инцидента водоснабжение временно отключено в домах 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Дмитрова, а также по адресам: улица Богатырева, 4/2; улица Халтурина, 11/10.

Подача воды в жилые дома будет восстановлена после окончания ремонтных работ.

Напомним, ранее на улице Рахимова в столице Татарстана произошла коммунальная авария, из-за которой в домах отключили воду.

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