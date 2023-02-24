В Набережных Челнах на ремонт дорог потратят почти 3 миллиарда рублей

В этом году будут капитального отремонтированы проспекты Вахитова, Х. Туфана, Автозаводский Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт дорог в Набережных Челнах в 2023 году будет потрачено 2,7 миллиарда рублей. Средства поступят в том числе из республиканского и федерального бюджетов. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

В этом году будут капитального отремонтированы проспекты Вахитова, Х. Туфана, Автозаводский. Обновят шесть подземных переходов.

Также в этом году планируется отремонтировать ряд внутриквартальных дорог, уточнил на сессии Горсовета мэр. Будет построено продолжение проспекта Московский, дорога соединит старую и новую части города.

Ранее Наиль Магдеев сообщил, что Набережные Челны на поддержку мобилизованных направили 128 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram