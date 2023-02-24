Расположенный в Казани завод попал под санкции Великобритании

Помимо казанского завода в список включены и другие российские предприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расположенный в Ново-Савиновском районе Казани АО «Завод Элекон» попал в новый список санкций, который сегодня, 24 февраля, был опубликован правительством Великобритании. В документе уточняется, что они введены из-за «производства и ремонта военной техники».

Помимо казанского завода в список включены и другие российские предприятия: АО «Ломо», АО «Звезда», ООО «Завод Сокол»,АО «Изумруд» и другие. Также санкции введены против ряда российских банков и политиков.

Казанский «Элекон», между тем, с прошлого года уже включен в санкционный список Евросоюза.

Продукция завода применяется во многих видах военной и гражданской техники.

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