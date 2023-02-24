Средняя зарплата на КАМАЗе составила почти 60 тысяч рублей

Участие в программах по улучшение жилищных условий приняли более 780 сотрудников КАМАЗа Фото: Анастасия Осипова

Средняя зарплата на КАМАЗе по итогам 2022 года составила 59 814 рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее. Информацию на сессии Горсовета в Набережных Челнах озвучил глава автогиганта Сергей Когогин.

Также руководитель рассказал, что участие в программах по улучшение жилищных условий приняли более 780 сотрудников КАМАЗа. Плановое и профилактическое лечение в санаториях прошли более 3 тысяч работников автогиганта.

Кроме этого, Сергей Когогин сообщил, что в прошлом году КАМАЗ направил на благотворительность 151,9 миллиона рублей на благотворительность. Это на 52,4% больше, чем годом ранее.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что на новом заводе китайской компании «Хайер» будет создано более 800 рабочих мест.

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