Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» после 34 пропущенных матчей

41-летний спортсмен в текущем сезоне провел 14 хоккейных игр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В составе хоккейного клуба «Ак Барс» на матч против «Металлурга» выйдет капитан команды Данис Зарипов. Он не участвовал в играх с ноября прошлого года, пропустил 34 поединка.

По некоторым данным, матч против «Металлурга» может стать последним для Зарипова. 41-летний спортсмен в текущем сезоне провел 14 хоккейных игр.

Данис Зарипов пять раз становился обладателем Кубка Гагарина. Три раза он завоевывал награду в составе «Ак Барса», два раза в составе «Металлурга». О завершении карьеры спортсмен объявлял сам, он планировал, что сезон станет для него последним.

- Помогу, чем смогу, ребятам, а потом сделаю объявление. Очень хочется еще сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мысли – если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42-43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье дает о себе знать, - сообщил Зарипов программе «Легенды КХЛ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram