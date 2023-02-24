На новом заводе китайской компании «Хайер» в Челнах создадут более 800 рабочих мест

Инвестиции в умный завод составят 5 млрд рублей. Фото: пресс-служба индустриального парка "Хайер"

В 2023 году в Набережных Челнах будет открыто новое подразделение китайской компании «Хайер» - умный завод по производству холодильного и морозильного оборудования стоимостью 5 млрд рублей. Здесь будет создано 836 новых рабочих мест. Информацию озвучил мэр города Наиль Магдеев на сессии Горсовета, которая проходит в новом здании театра «Мастеровые».

В настоящее время в Набережных Челнах уже функционируют завод холодильников, завод стиральных машин и завод телевизоров, также работает склад готовых изделий. Все предприятия «Хайер» являются президентами ТОСЭР.

Ранее мы сообщали, что в мероприятии принимает участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

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