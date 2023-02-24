Набережные Челны на поддержку мобилизованных направили 128 миллионов рублей

Об итогах социально-экономического развития города отчитался мэр Наиль Магдеев Фото: принтскрин видео.

На поддержку мобилизованных Набережные Челны направили уже 128,6 миллиона рублей. Об этом на сессии Горсовета рассказал глава города Наиль Магдеев.

Наибольшая часть средств была затрачена на гуманитарную помощь и оплату транспортных расходов – 97,2 миллиона рублей. На оплату детских садов для детей мобилизованных уже выделено 3,3 миллиона рублей, на оплату двухразового школьного питания – 4 миллиона рублей, на оплату кружков и секций – 2 миллиона рублей.

Город продолжает оказывать всестороннюю поддержку семьях участников СВО.

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