В Татарстане бизнес-омбудсмен сможет посещать СИЗО без специального разрешения

Омбудсмен считает, что во время расследования необходимо практику заключения бизнесменов под стражу заменять домашним арестом. Фото: пресс-служба главы РТ

Госсовет Татарстана принял закон, который позволяет уполномоченному по правам предпринимателей без специального разрешения посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен в РТ Фарид Абдулганиев новые возможности позволят более качественно защищать подозреваемых, обвиняемых и осужденных по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

- Несмотря на то, что число таких дел в Татарстане регулярно уменьшается, за каждым из них стоят человеческие драмы, разрушенный бизнес, который выстраивался годами, потерянные рабочие места, - прокомментировал Абдулганиев.

Омбудсмен считает, что во время расследования необходимо практику заключения бизнесменов под стражу заменять домашним арестом или залогом.

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