В Чебоксарах 58-летняя женщина нелегально прописала в квартире четырех иностранцев

В отношении 58-летней чебоксарки возбуждены уголовные дела. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чебоксарах полицейские выявили факт нелегальной прописки иностранцев. 58-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире четверых иностранных граждан.

Установлено, что женщина за денежное вознаграждение прописала иностранцев без фактического предоставления им права на проживание в январе текущего года. В отношении 58-летней чебоксарки возбуждены уголовные дела. На время расследования фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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