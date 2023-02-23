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НовостиОбщество23 февраля 2023 16:11

В Чебоксарах 58-летняя женщина нелегально прописала в квартире четырех иностранцев

Теперь ей предстоит ответить за проступок
Рината СТРЕБКОВА
В отношении 58-летней чебоксарки возбуждены уголовные дела.

В отношении 58-летней чебоксарки возбуждены уголовные дела.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чебоксарах полицейские выявили факт нелегальной прописки иностранцев. 58-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире четверых иностранных граждан.

Установлено, что женщина за денежное вознаграждение прописала иностранцев без фактического предоставления им права на проживание в январе текущего года. В отношении 58-летней чебоксарки возбуждены уголовные дела. На время расследования фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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