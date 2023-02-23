В Казани в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Кадры с церемонии возложения цветов. Фото: портал Официальный Татарстан.

23 февраля, в рамках празднования Дня защитника Отечества, в парке Победы Казани возложили венки и цветы к Вечному огню. В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани Алия Загидуллина и другие.

Роман Шайхутдинов отметил, что 23 февраля – это важный для страны праздник, когда отдают дань уважения воинам, погибшим за свободу Отечества, чествуют тех, кто отстаивает интересы нашей страны, и поздравляют всех россиян, кто своим повседневным трудом вносит вклад в процветание родины.

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